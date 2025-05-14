Tekirdağ'da 4. Trakya Doğada Yaşam ve Karavan Fuarı açıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4. Trakya Doğada Yaşam ve Karavan Fuarı açıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4. Trakya Doğada Yaşam ve Karavan Fuarı açıldı.
Çorlu Fuar Alanı'nda açılan fuarda, 70 firmanın ürünü doğa ve maceraseverin beğenisine sunuldu.
Fuar Sorumlusu Önder Harbili, AA muhabirine, bu yıl fuarın kapılarını 4'üncü kez açtığını, doğa sporları ve karavan ile ilgilenenlerin fuara ilgi gösterdiğini kaydetti.
Fuarı, Çorlu Kaymakamı Murat Erten ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da ziyaret etti.
Fuar 18 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.
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