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        Tekirdağ'da 4. Trakya Doğada Yaşam ve Karavan Fuarı açıldı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4. Trakya Doğada Yaşam ve Karavan Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 21:02 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:02
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        Tekirdağ'da 4. Trakya Doğada Yaşam ve Karavan Fuarı açıldı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4. Trakya Doğada Yaşam ve Karavan Fuarı açıldı.

        Çorlu Fuar Alanı'nda açılan fuarda, 70 firmanın ürünü doğa ve maceraseverin beğenisine sunuldu.

        Fuar Sorumlusu Önder Harbili, AA muhabirine, bu yıl fuarın kapılarını 4'üncü kez açtığını, doğa sporları ve karavan ile ilgilenenlerin fuara ilgi gösterdiğini kaydetti.

        Fuarı, Çorlu Kaymakamı Murat Erten ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da ziyaret etti.

        Fuar 18 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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