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        Tekirdağ'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:20 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:20
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        Tekirdağ'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

        Ekipler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen programlarda vatandaşlara projeyi tanıttı.

        Öte yandan ekipler, NARVAS ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.

        Ekiplerin yaklaşık 50 bin kişiyi bilgilendirdiği tanıtım faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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