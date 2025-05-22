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        Tekirdağ'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:14
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        Tekirdağ'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
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        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

        Şarköy ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Şarköy MYO Aşçılık Programı öğrencilerince coğrafi işaretli "Mursallı yapıncak yaprağı" ile hazırlanan zeytinyağlı sarma ile ayva aşı, pekmezli zerde, gacal mantısı, oğlak kapama, Şarköy kirazı, Şarköy sirkesi, Şarköy zeytini ve zeytinyağı katılımcılara tanıtıldı.

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, hafta kapsamında Tekirdağ'ın lezzetlerini tanıttıklarını belirtti.

        Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürünleri ile birbirinden lezzetli tatlarının olduğunu aktaran Karaküçük, çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

        Etkinlikte, Namık Kemal Üniversitesi Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Furkan Burak Ünal tarafından vatandaşlara hazırlanan lezzetlerin sunumu yapıldı.

        Etkinliğe, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Talip Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Bahattin Aydın , İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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