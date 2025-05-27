Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'a kaçak yolla büyükbaş getiren besiciye 105 bin lira ceza uygulandı

        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 105 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:32 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'a kaçak yolla büyükbaş getiren besiciye 105 bin lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 105 bin lira ceza verildi.

        Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Saray Otoban Kontrol Noktası'nda yaptığı denetimde, bir kamyonda 9 büyükbaş hayvan olduğunu belirleyerek, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        İncelemede büyükbaş hayvanların "şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" Trakya'ya kaçak yollarla getirildiği tespit edildi.

        El konulan 9 büyükbaş kesilerek imha edildi.

        Hayvanların sahibine 105 bin lira idari para cezası uygulandı.

        - "Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişi yasak"

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trakya'nın şap hastalığı başta olmak üzere çeşitli hayvan hastalıklarından ari statüye sahip olduğu anımsatıldı.

        Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişinin yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Anadolu'dan Trakya'ya canlı hayvan getirmeyin. Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yasal olarak bölgemize girişi olmayan hayvanları ve menşe belli olmayan hayvanları gören, duyan, bu hayvanları kestirmeye getiren ve bu hayvanları kesen vatandaşlarımız da yasal olarak sorumluluk altındadır. Uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızda lütfen jandarma ve müdürlüklerimizi arayın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Bakan Fidan Rusya'da
        Bakan Fidan Rusya'da
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        İddia: Trump Rusya'ya yaptırımları artıracak
        İddia: Trump Rusya'ya yaptırımları artıracak
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 1 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltı...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 1 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltı...
        Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç ağır yaralandı
        Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç ağır yaralandı