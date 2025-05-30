Tekirdağ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, ilçede yaptığı çalışma sonucunda başkasına ait bilgileri kullandığı belirlenen V.E'nin 9 ayrı suçtan arandığı ve 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

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