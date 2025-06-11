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        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali yarın başlıyor

        Tekirdağ'da düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:26 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:26
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        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali yarın başlıyor
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        Tekirdağ'da düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali yarın başlayacak.

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival, Naip Mahallesi'ndeki açılış programıyla başlayacak. Açılışın ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ve festival ateşi yakılacak.

        Festival kapsamında Macar Prensi Ferenc Rakoczi anısına "Rakoczi Kupası Yelken Yarışları" düzenlenecek, çeşitli spor etkinlikleri yapılacak.

        Festival boyunca sanatçılar Gülben Ergen, Reynmen, Zeynep Bastık, Simge ve Yüksek Sadakat sahne alacak.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, AA muhabirine, festivalin 4 gün süreceğini söyledi.

        Festivalin kentin tanıtımına ve ekonomisine katkı sunacağını belirten Nallar, şunları kaydetti:

        "Kiraz Festivali, Tekirdağ’ın önemli kültürel değerlerinden biri. Bu yıl yerli ve yabancı birçok misafiri kentimizde ağırlayacağız. Yerel esnafımızın da stantlarıyla katıldığı, her yaştan insanın keyifli vakit geçireceği bir organizasyon planladık. Macar konuklarımız da festivalimize renk katacak. Herkesin mutlu ayrıldığı bir festival düzenlemeyi hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı festivale bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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