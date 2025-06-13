Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kültür çadırı açıldı

Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, açılışta yaptığı konuşmada, festivalde önemli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştireceklerini belirtti.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamında sahil dolgu alanında festival boyunca kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan çadır, kapılarını sanatseverlere açtı.

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