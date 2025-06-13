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        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kültür çadırı açıldı

        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kültür çadırı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:09 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:09
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        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kültür çadırı açıldı
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        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kültür çadırı törenle açıldı.

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamında sahil dolgu alanında festival boyunca kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan çadır, kapılarını sanatseverlere açtı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, açılışta yaptığı konuşmada, festivalde önemli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştireceklerini belirtti.

        Kültür çadırında, festival boyunca gravür sergisi, Tekirdağ Yazarlar Platformu söyleşisi, Macaristan tanıtım etkinliği ve Tekirdağ yazarlarıyla buluşuyor paneli düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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