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        Tekirdağ'da tırın çarptığı yaya öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:16 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:16
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        Tekirdağ'da tırın çarptığı yaya öldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fahat Özdoğan'a (78), sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Özdoğan, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özdoğan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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