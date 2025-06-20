Tekirdağ'da öğrenciler lavanta tarlasında karne sevinci yaşadı

Tekirdağ'da öğrenciler lavanta tarlasında karnelerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ilçesindeki bir lavanta tarlasında karne töreni düzenlendi.

Mevlana İlkokulu öğrencileri karnelerini mor renkli tarlada alarak farklı bir deneyim yaşadı.

Karneleri alan öğrenciler daha sonra aileleriyle tarlada oluşturulan dekorlar önünde fotoğraf çektirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, gazetecilere, öğrencilerin eğitim yılını güzel bir şekilde tamamlaması ve farkındalık oluşturması açısından böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerle birlikte ailelerin de karne heyecanı yaşadığını aktaran Yeniyol, "Doğayla iç içe olması açısından bu töreni lavanta tarlasında yapmak istedik. Çocuklar çok mutlu oldu. Aileler çok güzel vakit geçirdi." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de çocukların mutluluklarına ortak olduklarını dile getirdi.