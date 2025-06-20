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        Tekirdağ'da öğrenciler lavanta tarlasında karne sevinci yaşadı

        Tekirdağ'da öğrenciler lavanta tarlasında karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:36 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:44
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        Tekirdağ'da öğrenciler lavanta tarlasında karne sevinci yaşadı
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        Tekirdağ'da öğrenciler lavanta tarlasında karnelerini aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ilçesindeki bir lavanta tarlasında karne töreni düzenlendi.

        Mevlana İlkokulu öğrencileri karnelerini mor renkli tarlada alarak farklı bir deneyim yaşadı.

        Karneleri alan öğrenciler daha sonra aileleriyle tarlada oluşturulan dekorlar önünde fotoğraf çektirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, gazetecilere, öğrencilerin eğitim yılını güzel bir şekilde tamamlaması ve farkındalık oluşturması açısından böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Öğrencilerle birlikte ailelerin de karne heyecanı yaşadığını aktaran Yeniyol, "Doğayla iç içe olması açısından bu töreni lavanta tarlasında yapmak istedik. Çocuklar çok mutlu oldu. Aileler çok güzel vakit geçirdi." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de çocukların mutluluklarına ortak olduklarını dile getirdi.

        Tekirdağ'ın lavanta denildiğinde ilk akla gelen illerden birisi haline geldiğini belirten Karaküçük, öğrencilere farklı bir deneyim yaşatmak istediklerini ifade etti.

        Öğrencilerden Sare Değirmenci ise lavanta tarlasında karne aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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