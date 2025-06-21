Tekirdağ'da üniversite öğrencileri tarımda noktasal ilaçlama yapabilen robot geliştirdi

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri tarafından tarım alanlarında noktasal ilaçlama yapabilen otonom robot geliştirildi.

NKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen'in danışmanlığında, biyosistem mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği öğrencileri tarafından 3 ay önce tamamen yerli yapay zeka, görüntü işleme ve damlacık kontrol teknolojisine sahip robot geliştirmek için çalışma başlatıldı.

Geliştirilen ve öğrenciler tarafından "AgroEAGLE" adı verilen robot, tarım alanlarında zararlıları ve yabancı otları ayırt ederek, uygun miktarda pestisit uygulaması yapabiliyor.

Robot sayesinde bir yandan maliyetler düşürülürken, diğer yandan ilaç kullanımının çevresel etkileri azaltılıyor.

Çelen, AA muhabirine, öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Öğrencilerin tasarladıkları robotla tarım teknolojileri alanında dünyanın önde gelen yarışmalarından biri olan ve 32 yıldır düzenlenen Field Robot Event 2025 yarışmasına katıldıklarını aktaran Çelen, 9-12 Haziran'da İtalya'da yapılan yarışmada "freestyle" kategorisinde birincilik ödülü kazandıklarını belirtti.

Çelen, öğrencilerinin örnek bir robot geliştirdiğini dile getirdi.

Elde ettikleri başarının, Türk tarım mühendisliğinin geldiği noktayı ve gelecekteki potansiyelini gösterdiğini vurgulayan Çelen, "Kendi kendine giden, gerektiğinde dönebilen ve durabilen, herhangi bir bitkiye zarar vermeden hareket edebilen otonom bir sistem. Bunun üzerinde sensör ve kameralarımız yer almakta, öğrencilerimizin yaptığı yazılım ile çalışabilmektedir." dedi.

Çelen, robotun tarlada bitkilerin, bahçelerde ise ağaç ve meyvelerin konumlarını saptayabildiğini bildirdi.

Sadece bir yarış kazanmadıklarını aynı zamanda doğaya duyarlı tarımın mümkün olduğunu herkese gösterdiklerine işaret eden Çelen, "Sistem ayrıca görev gereği UV ışın yaymakta. Bu sayede tarlada mantarları saptamakta ve bunların konumlarını merkeze bildirmekte. Meyve bahçelerinde gezerken, ağaçların konumlarını ve üzerlerinde bulunan meyvelerin konumlarını da saptayarak, merkeze bildiriyor. Bunun ardından gerekli eylemi başlatabiliyor." ifadelerini kullandı.

Çelen, robotun yabancı otları ve böcekleri tespit ederek, bunları ayırt edebildiğini belirterek, robotun böceklere küçük damlalar, yabancı otlara ise büyük damlalar halinde ilaç püskürtme yeteneğine sahip olduğunu anlattı.