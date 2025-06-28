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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 09:58 Güncelleme: 28.06.2025 - 09:58
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten'i ziyaret etti.

        Başkan Sarıkurt ve Erten bir süre sohbet etti.

        Sarıkurt, Erten'e yeni görevinde başarılar diledi.

        Erten de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Sarıkurt'a teşekkür etti.

        -Başkan Sarıkurt mahalle sakinleriyle bir araya geldi

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Muhittin Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşları dinledi.

        Sarıkurt, belediyenin çalışmaları ile ilgili mahalle sakinlerine bilgi verdi.

        Çorlu halkının görüşlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını aktaran Sarıkurt, fikirleri tartışmanın ve ortak çözümler bulmanın değerli olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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