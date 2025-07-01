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        Kabotaj Deniz Kupası Yarışları sona erdi

        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası Yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:47 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:00
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        Kabotaj Deniz Kupası Yarışları sona erdi
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        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası Yarışları tamamlandı.

        Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara farklı kulüplerden 59 sporcu katıldı. Marmara Denizi açıklarında dün başlayan yarışlar 4 farklı sınıfta gerçekleşti. Yarışlar sonunda yelken kulübünde ödül töreni düzenlendi.

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem tarafından sporculara madalyaları verildi.

        Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

        Optimist Genel:

        1. Ahmet Arel Barut

        2. Boran Öden

        3. Ateş Ali Bakır

        Optimist Junior:

        1. Lila Atalay

        2. Rüzgar Uzel

        3. Ali Dindar

        Optimist Kızlar:

        1. Lila Atalay

        2. Duru Ateş

        3. Janset Tugan

        Optimist Junior Kızlar:

        1. Lila Atalay

        2. Duru Ateş

        3. Janset Tugan

        ILCA 4:

        1. Hayrettin Eren Çakır

        2. Deniz Gümüş

        3. Mercan Deniz Zayim

        ILCA 6:

        1. Kutsal Güneş Kurnaz

        2. Naz Defne Genç

        3. Utku Aksoy

        Bambinos Genel Klasman:

        1. Can Yaman Oktay

        2. Tunahan Naci Piker

        3. Alparslan Hazan

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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