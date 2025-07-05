Tekirdağ'da abartı egzoz kullanan 4 sürücüye para cezası
Tekirdağ'da otomobilinde abartı egzoz kullanan 4 sürücüye 37 bin lira ceza kesildi, araçlar trafikten men edildi.
Tekirdağ'da otomobilinde abartı egzoz kullanan 4 sürücüye 37 bin lira ceza kesildi, araçlar trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimde egzoz sesinden şüphelendikleri 4 otomobili durdurdu.
Araçlarda yapılan incelemede, sürücülerin abartı egzoz sistemi kullandığı belirlendi.
Sürücülere 9 bin 250'şer lira para cezası uygulanırken, otomobiller trafikten men edildi.
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