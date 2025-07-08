Tekirdağ'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Genci vurduğu iddia edilen H.Y'nin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Bülent Vatansever, olay yerinde ve hastanede inceleme yaptı.

Olayın ardından Çorlu Devlet Hastanesinde de gerginlik oldu. Hastaneye sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada Bünyamin E'nin yakınları ile polis arasında arbede yaşandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.