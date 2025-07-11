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        Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:15 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:15
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        Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.E.M. idaresindeki 14 ABV 979 plakalı otomobil, Otoban Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.E.M. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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