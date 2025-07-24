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        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:50 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:07
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        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü bir mekanda müşterilerin kredi kartından izinsiz para çektikleri iddiasıyla bazı zanlılar hakkında çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan F.G, Z.Y, A.Y. ile Ç.A. tutuklandı. Diğer şüpheliler D.T. ile E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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