Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan F.G, Z.Y, A.Y. ile Ç.A. tutuklandı. Diğer şüpheliler D.T. ile E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü bir mekanda müşterilerin kredi kartından izinsiz para çektikleri iddiasıyla bazı zanlılar hakkında çalışma başlattı.

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