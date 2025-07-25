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        Şarköy'de orman yangınından etkilenen çiftçilere saman desteği

        Şarköy ilçesinde geçen hafta meydana gelen orman yangınından etkilenen çiftçilere saman desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:20 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:27
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        Şarköy'de orman yangınından etkilenen çiftçilere saman desteği
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        Şarköy ilçesinde geçen hafta meydana gelen orman yangınından etkilenen çiftçilere saman desteğinde bulunuldu.

        Malkara Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği'nin desteğiyle toplanan 150 ton saman yangından etkilenen Şenköy, Kocaali ve Yeniköy mahallerindeki çiftçilere teslim edildi.

        Malkara Mahallesi Yenice Muhtarı Fatih Barış Özbay, AA muhabirine, yangında bölgede gönüllü itfaiyeci olarak görev yaptıklarını söyledi.

        Özbay, yangından bazı çiftçilerin samanlarının zarar gördüğünü ifade ederek, mağdur olan vatandaşlara destek olduklarını dile getirdi.

        Kocaali Mahalle muhtarı İdris Ergün de kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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