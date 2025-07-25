Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dün, Yeniçiftlik Mahallesi'nde B.İ. idaresindeki 34 CML 525 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Oktay Derya'ya (65) çarpmıştı.
Kazada yaralanan Derya, tedavi gördüğü Marmaraereğlisi Devlet Hastanesinde yaşamını kaybetti.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün işlemleri sürüyor.
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