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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:58 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:58
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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Dün, Yeniçiftlik Mahallesi'nde B.İ. idaresindeki 34 CML 525 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Oktay Derya'ya (65) çarpmıştı.

        Kazada yaralanan Derya, tedavi gördüğü Marmaraereğlisi Devlet Hastanesinde yaşamını kaybetti.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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