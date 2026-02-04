Habertürk
        Sındırgı'daki 6,1'lik depremin ardından artçı sayısı 30 bine yaklaştı

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların sayısının 30 bine yaklaştığını bildirdi.

        Giriş: 04.02.2026 - 12:11 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:11
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların sayısının 30 bine yaklaştığını bildirdi.

        Yılmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Yılmaz İçöz Sahnesi'nde düzenlenen "Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, depremin Türkiye'nin değişmeyen bir gerçeği olduğunu söyledi.

        Depreme hazırlığın bir tercih değil, herkes için asli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yılmaz, afetlere hazırlıklı olmanın en temel vatandaşlık görevleri arasında yer aldığını ifade etti.

        Kamu görevlilerinin bu bilinçle hareket etmesinin büyük önem taşıdığını dile getiren Yılmaz, "İşlerimizi yaparken mesleki ahlak ve etik kurallar çerçevesinde, afet risklerini dikkate alarak hareket etmek zorundayız. Deprem kendisini sürekli hatırlatıyor. Dolayısıyla deprem unutkanlığından söz etmemiz mümkün değil." dedi.

        - "Sındırgı'daki depremden sonra artçılar 30 bine yaklaştı"

        Türkiye'de her yıl ortalama 25 binin üzerinde depremin meydana geldiğine dikkati çeken Yılmaz, ülkenin aktif bir deprem kuşağında yer aldığını anımsattı.

        Sındırgı'daki depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini belirten Yılmaz, "Şu anda Sındırgı'da yaşanan artçıların sayısı 30 bine yaklaşmış durumda. 6 Şubat depremlerinin yaşandığı yıl ise 70 binin üzerinde yer sarsıntısı kaydedildi. Bu tablo, meselenin unutkanlık değil, zihinsel dönüşüm meselesi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu dönüşümü sağlayamazsak gelecekte de büyük acılar ve kayıplarla karşılaşabiliriz." diye konuştu.

        Yılmaz, konuşmasında AFAD'ın afet risklerini azaltmaya yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

        Çalıştayın açılışında CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Sevim Avcı Yener, TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cafer Çetin ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Amaç Bulut da konuşma yaptı.

        İki gün sürecek çalıştayda, afetlere karşı dirençli kentler oluşturulmasına yönelik değerlendirmeler ve çözüm önerileri ele alınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

