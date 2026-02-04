Tekirdağ'da geçen ay 114 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay kentte 114 düzensiz göçmen yakalandığını bildirdi.



Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda, şehrin huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik alınan tedbirler, mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek süreçte yapılması planlanan çalışmaların ele alındığını söyledi.



Geçen ay il genelinde yapılan uygulamalar ve icra edilen operasyonlarda 226 bin kişinin kontrol edildiğini aktaran Soytürk, "İlimiz genelinde terörle mücadele kapsamında 7 operasyon gerçekleştirilmiş olup bu operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapıldı. 6 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı." dedi.



Soytürk, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 51 operasyon gerçekleştirildiğini ve gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün tutuklandığını bildirdi.



Narkotik olayları kapsamında 761 operasyon gerçekleştirildiğini ve gözaltına alınan 883 şüpheliden 86'sının tutuklandığını ifade eden Soytürk, "Çalışmalarda, 4 bin 120 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 481 uyuşturucu hap, 2 bin 531 gram esrar, 65 bin 796 sentetik ecza ele geçirildi. 39 milyon makaron, 37 bin 734 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 739 litre kaçak içki ve 273 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 101 milyon lira vergi kaybı önlendi." diye konuştu.



Soytürk, yasa dışı göç ile mücadele çalışmalarında 10 operasyon gerçekleştirildiğini aktararak, "8 organizatör ve farklı uyruklarda toplamda 114 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, yakalanan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 1948 şahsın sorgusu yapıldı, 366 gemi, tekne kontrolü faaliyeti icra edildi." bilgilerini verdi.



Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.



