Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediyesi, ramazan ayı içerisinde 17 mahallede toplu iftar programı düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:17 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ergene Belediyesi, ramazan ayı içerisinde 17 mahallede toplu iftar programı düzenleyecek.

        Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca ilçenin 17 mahallesinde toplu iftar programı düzenleyeceklerini belirtti.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftarlarda vatandaşlarla bir araya geleceklerini ifade eden Topak, kurulacak gönül sofralarında paylaşma ve dayanışmanın yaşanacağını kaydetti.

        Topak, Paşaköy ve Pınarbaşı mahallelerinde başlayacak iftar programlarının diğer mahallelerde de süreceğini belirterek, "Ramazan,paylaşmanın, dayanışmanın ve gönül gönüle olmanın ayıdır. Biz de Ergene Belediyesi olarak bu mübarek ayda hemşerilerimizi aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

        - Çorlu Belediyesi güzellik salonlarını denetledi

        Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren güzellik merkezleri ve salonlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Halk sağlığını korumak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları, hijyen koşulları ve personelin mesleki yeterlilik belgeleri incelendi.

        Denetimlerde mevzuata uygun hareket eden işletmelere teşekkür edilirken eksiklik tespit edilen iş yerlerine uyarıda bulunularak yasal işlem başlatıldı.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı hizmet alabilmesi için denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirtti.

        Zabıta ekiplerinin denetimlerde işletme sahiplerini yönetmelikler hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Çorlu'da polisin dron destekli denetimleri sürüyor
        Çorlu'da polisin dron destekli denetimleri sürüyor
        Tekirdağ'da 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklan...
        Tekirdağ'da 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklan...
        Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri ve velilere sıfır atık eğitimi
        Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri ve velilere sıfır atık eğitimi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da PTT kargo aracı devrildi: 1 yaralı
        Tekirdağ'da PTT kargo aracı devrildi: 1 yaralı