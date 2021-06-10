Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde polisin 8 iş yerinde yaptığı aramada kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Muratlı ilçesinde kaçak tütün ürünleri bulunduğunu belirledi. Kaçak ürünlerin bulunduğu 8 ayrı iş yerinde eş zamanlı arama yapan polis ekipleri, 37 bin 800 içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 5 bin bandrolsüz boş makaron, 54 kesilmiş bandrol, 10 bin 350 sigara kağıdı, 117.1 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Kaçak ürünlerle ilgili 7 kişi hakkında, 'tütün kanununa muhalefet etmek' suçundan işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-06-10 13:20:02
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