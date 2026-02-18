Tekirdağ İmsakiye 2026 - Tekirdağ'da ilk iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Ramazan ayına gelinmesiyle imsakiye ve iftar saatlerine yönelik aramalar yoğunlaştı. Tekirdağ ilinde yaşayan vatandaşlar, "Tekirdağ'da iftar saat kaçta, imsak ne zaman giriyor, iftar ezanı saat kaçta okunacak?" gibi soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. 2026 yılına ait iftar vakitleri merak konusu olurken, 19 Şubat'a ait imsak saatleri Tekirdağ Ramazan imsakiyesi üzerinden takip ediliyor. İşte detaylar…
Tekirdağ ili sahur ve imsak vakitleri merak ediliyor. “Tekirdağ için imsakiye açıklandı mı, sahur saat kaçta yapılacak, imsak vakti ne zaman giriyor, sahur ne zaman sona eriyor?” soruları Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Özellikle ilk sahur tarihiyle birlikte 19 Şubat’a ait sahur ve imsak saatleri öne çıkarken, Tekirdağ Ramazan imsakiyesine göre vakitler netlik kazandı. Sahur ezanının okunacağı saat de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Ayrıntılar haberimizin devamında…
İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Tekirdağ İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe sabahı, sahur vakti saat 06:28'de bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı 18:55 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 20:14'de okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06:26 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
TEKİRDAĞ İMSAKİYE 2026
Tekirdağ'ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Tekirdağ İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Tekirdağ Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Süleymanpaşa, Şarköy
Tüm Tekirdağ ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
DİYANET’E GÖRE ORUCA NE ZAMAN NİYET ETMELİYİZ?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).