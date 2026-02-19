Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tekirdağ'ın 'ramazan çöreği' coğrafi işaret aldı

        Tekirdağ'ın 'ramazan çöreği' coğrafi işaret aldı

        Tekirdağ'da ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden ramazan çöreği coğrafi işaret tescili aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:21 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'ın 'ramazan çöreği'ne coğrafi işaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonuçlandı.

        Süreci TRAKYAKA tarafından yürütülen Tekirdağ ramazan çöreği, coğrafi işaret almaya hak kazandı.

        Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, kentin zengin gastronomi kültüründe özel yere sahip olan ramazan çöreğinin, geçmişten bugüne uzanan önemli bir miras olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Kentin 14 tescilli ürüne ulaştığını bildiren Karaküçük, "Tekirdağ'ımızın asırlık lezzetlerinden ramazan çöreği, coğrafi işaret tescili alarak resmen koruma altına alındı. Bu önemli gelişme hem kültürel mirasımız hem de yerel ekonomimiz adına gurur verici bir adımdır" dedi.

        Karaküçük, tescille birlikte ramazan çöreğinin üretim tekniği, kullanılan malzemenin niteliği ve yöresel karakterinin resmi olarak belgelendiğini ifade etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü, ramazan sofralarını süsleyen lezzetin, belirlenen standartlara uygun şekilde üretileceğini vurguladı.

        Coğrafi işaretin kentin gastronomi turizmine katkı sağlayacağını kaydeden Karaküçük, "Nasıl ki Hayrabolu Tatlısı Tekirdağ'ın marka değerlerinden biri haline geldiyse, ramazan çöreğimiz de ulusal ve uluslararası alanda şehrimizin tanıtım yüzlerinden biri olacaktır. Bu tescil fırıncı esnafımıza, yerel üreticimize ve turizm sektörümüze ekonomik canlılık kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

        Karaküçük, coğrafi işaret tescilinin yalnızca bir belge olmadığını, Tekirdağ'ın emeğinin, ustalığının ve kültürel zenginliğinin de tescili anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon TIR'a çarptı; sıkışan şoför için kurtarma çalışması

         Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon TIR'a arkadan çarptı. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförü için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

        #ramazan çöreği
        #Tekirdağ
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm