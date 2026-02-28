Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tekirdağ mutfağının göçmen lezzeti: Dızmana

        Tekirdağ mutfağının göçmen lezzeti: Dızmana

        Tekirdağ mutfağına göçle birlikte kazandırılan dızmana, diğer adıyla göçmen böreği, geleneksel yapım yöntemiyle lezzet mirası olarak geleceğe aktarılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 12:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ mutfağının göçmen lezzeti

        AA'nın Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Tekirdağ mutfağının önemli lezzetlerinden dızmananın yapımı anlatıldı.

        Trakya mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan dızmana, özellikle Tekirdağ ve çevresinde yoğun ilgi görüyor. Bölge dışında fazla bilinmeyen bu lezzet, göçmen sofralarının bereketini ve paylaşma kültürünü simgeliyor.

        Mayalı hamurun içine lor peyniri ya da çökelek konularak hazırlanan dızmana, üzerine yoğurtlu ve yumurtalı sos dökülerek fırında pişiriliyor. Yapımı pratik olan bu özel börek, lezzetiyle hafızalarda kalıyor.

        REKLAM

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Karaiğdemir köyünde yaşayan Gülsen Turhallı, Gülşen Özden ve Şadiye Başar, böreğin yapımını anlattı.

        Gülsen Turhallı, dızmananın asırlık bir lezzet olduğunu söyledi.

        Böreğin özellikle düğünlerde ve ramazan ayında yapıldığını ifade eden Turhallı, "Biz geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Onun için hep yaparız, ramazan ayında, toplu misafirlerimiz geldiğinde, cenazelerimizde. Kültürümüzü unutmayalım diye yapıyoruz" dedi.

        Turhallı'nın verdiği bilgilere göre dızmana için gerekli malzemeler ve böreğin yapılışı şöyle:

        Malzemeler (6-8 kişilik)

        • 1 su bardağı ılık su
        • 1 su bardağı ılık süt
        • 1 çay bardağı sıvı yağ
        • 1 paket kuru maya (10 gram)
        • 1 adet yumurta
        • 1 çay kaşığı şeker
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 5,5 su bardağı un

        İç harç

        • 400 gram lor peyniri
        • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
        • (Lor ve sıvı yağ çatal yardımıyla ezilerek karıştırılır.)

        Sos

        • 2 su bardağı yoğurt
        • 1 adet yumurta
        • 1 çay kaşığı tuz
        • Yarım çay bardağı sıvı yağ
        • (İsteğe bağlı susam veya çörek otu)

        Yapılışı

        • Ilık su, ılık süt ve şeker karıştırılır, maya eklenip eritilir.
        • Ardından sıvı yağ, tuz ve yumurta ilave edilir. Yavaş yavaş un ekleyerek hamur toparlanır.
        • Üzeri kapatılarak yaklaşık 1 saat mayalandırılır.
        • Hamurdan parçalar koparılıp elle yuvarlanır. (Elinizi sıvı yağa batırarak yapıldığında daha kolay şekil alır.)
        • Yuvarlanan parçalar yassılaştırılır, ortasına lor konulup kapatılır.
        • Uzunca, hafif basık parçalar hazırlanır ve yağlanmış tepsiye yan yana dizilir.
        • Tepside 15 dakika daha mayalanmaya bırakılır.
        • Üzeri için hazırlanan yoğurtlu sos çırpılır ve kaşıkla hamurların üzerine dökülür. İsteğe göre susam veya çörek otu serpilir.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.
        • Fırından çıkan dızmana üzerine temiz bir bez örtülüp dinlenmeye bırakıldıktan sonra servis edilir.
        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisini başından bıçakladı

        Sultangazi'de boşanma aşamasında olduğu eşini, evinin önünde sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyle gören Vahyettin Ç. bıçakla saldırdı. Burak K.'yi başından bıçaklanarak ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        #dızmana
        #göçmen böreği
        #Tekirdağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası