Tekirdağ mutfağının göçmen lezzeti: Dızmana

AA'nın Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Tekirdağ mutfağının önemli lezzetlerinden dızmananın yapımı anlatıldı.

Trakya mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan dızmana, özellikle Tekirdağ ve çevresinde yoğun ilgi görüyor. Bölge dışında fazla bilinmeyen bu lezzet, göçmen sofralarının bereketini ve paylaşma kültürünü simgeliyor.

Mayalı hamurun içine lor peyniri ya da çökelek konularak hazırlanan dızmana, üzerine yoğurtlu ve yumurtalı sos dökülerek fırında pişiriliyor. Yapımı pratik olan bu özel börek, lezzetiyle hafızalarda kalıyor.

REKLAM

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Karaiğdemir köyünde yaşayan Gülsen Turhallı, Gülşen Özden ve Şadiye Başar, böreğin yapımını anlattı.

Gülsen Turhallı, dızmananın asırlık bir lezzet olduğunu söyledi.

Böreğin özellikle düğünlerde ve ramazan ayında yapıldığını ifade eden Turhallı, "Biz geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Onun için hep yaparız, ramazan ayında, toplu misafirlerimiz geldiğinde, cenazelerimizde. Kültürümüzü unutmayalım diye yapıyoruz" dedi.