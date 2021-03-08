Melik Tekiş ne zaman ve nasıl öldü? Atılgan Gümüş'ün canlandırdığı Tekiş karakteri TRT1 ekranlarında izleyenin ilgisini çekiyor. Büyük Selçuklu Devleti sultanı Melikşah'ın ağabeyi olan Melik Tekiş, yeni bölümlerde heyecan yarattı. Melik Tekiş kimdir?

MELİK TEKİŞ KİMDİR?

Alparslan'ın iki oğlundan biri olan I. Tutuş veya Tacüddevle Ebu Said Tutuş, 1095 yılında öldü. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alp Arslan'ın oğlu ve birinci Suriye Selçuklu Devleti hükümdarıdır. Tutuş kardeşi Melikşah tarafından 1079 yılında Şam kentine Selçuklu emiri olarak tayin edildi. Ancak 1085 yılında Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah Antakya'yı ele geçirdikten sonra tüm Suriye'ye sahip olmak istedi. Süleyman Şah bu amaçla Halep'i kuşattı. Kentin valisi olan İbn-i Huteyti, Tutuş'tan yardım istedi. Tutuş yanına Selçukluların kumandanlarından Artuk Bey'i (Artuklu Beyliği'nin kurucusu) alarak 4 Haziran 1086 tarihinde Halep yakınlarında Süleyman Şah'la karşılaştı. Süleyman Şah savaşta yaşamını kaybetti. Tutuş Halep'i eline geçirerek kendisini Suriye'nin sultanı ilan etti.

ATILGAN GÜMÜŞ KİMDİR?

Gümüş, 3 Temmuz 1976 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi.�Film ve dizilerinin yanı sıra Casablanca müzikalinin albümünde solist olarak yer almıştır. Oyuncu İstanbul Ü. Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim gördü. 2008 yılı 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Tiyatro Kedi'nin Müzikaldeki Hayalet oyunundaki performansıyla Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu seçildi.

DİZİLERİ

2000 Yedi Numara

2005 Bıçak Sırtı

2007 Benden Baba Olmaz

2008 Havalimanı - İyi Uçuşlar

2008-2009 Yalancı Romantik

2009-2011 Papatyam

2013 Beni Böyle Sev

2014 Birleşen Gönüller

2016 Dağ II

2020 Kuruluş Osman Komutan

2021 Uyanış: Büyük Selçuklu