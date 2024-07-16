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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekne ve bot çarpıştı! Marinada feci kaza | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!

        İstanbul'da bir marinada, tekne ile botun çarpışması sonucu denize düşen 41 yaşındaki Selçuk Mahanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Mahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 09:11 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:11
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        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
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        İstanbul Beylikdüzü'nde alınan bilgiye göre, marina önlerinde seyreden tekne ile bot belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bot içerisinde bulunan Selçuk Mahanoğlu (41) denize düştü.

        KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        AA'da yer alan habere göre vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve deniz polisi çağrıldı. Gelen ekiplerce denize düşen Mahanoğlu'nun kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        CANSIZ BEDENİ 6 SAAT SONRA BULUNDU

        Mahanoğlu'nun cansız bedeni, yaklaşık 6 saat sonra kazanın yaşandığı bölgenin 150 metre ilerisinde kıyıya yakın bir yerde bulundu. Mahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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