Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.075,17 %1,14
        DOLAR 35,3663 %0,05
        EURO 36,4849 %0,31
        GRAM ALTIN 3.000,80 %-0,68
        FAİZ 39,97 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 33,70 %0,30
        BITCOIN 97.884,00 %-0,48
        GBP/TRY 43,9782 %0,29
        EUR/USD 1,0308 %0,42
        BRENT 76,51 %0,76
        ÇEYREK ALTIN 4.906,30 %-0,68
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmaları başvuruları başladı! - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmaları başvuruları başladı!

        Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2025 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular başladı. Bu yıl yeni adresi İstanbul olan TEKNOFEST, 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL'den fazla malzeme desteğiyle heyecanı yeniden zirveye taşıyor. Geleceğin teknolojilerini şekillendirmek isteyenler için yarışma başvuru süresi 20 Şubat'a kadar devam ediyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 12:00 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmaları başvuruları başladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2025 yılında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde düzenlenecek olan TEKNOFEST, bu kez İstanbul’da milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkat çeken ve Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST, 2025 yılında 51 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmalarına başvurular, 20 Şubat’a kadar devam edecek.

        51 FARKLI KATEGORİDE HEYECAN TEKNOFEST İSTANBUL'DA

        TEKNOFEST 2025’te, gençlerin heyecanla beklediği Roket Yarışması, Model Uydu Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışması, Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Blokzincir Yarışması gibi 51 farklı kategoride teknoloji yarışması sahne alacak. Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yepyeni fırsatlar sunacak. Yarışmalar, İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi’nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek ve teknoloji tutkunlarına benzersiz bir deneyim sağlayacak.

        4 MİLYON HAYALE İLHAM OLDU

        2018 yılından bu yana inovasyonun ve geleceği şekillendiren fikirlerin merkezi olan TEKNOFEST, bugüne kadar yaklaşık 4 milyon başvuruya ev sahipliği yaptı. TEKNOFEST 2025’te de ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvuru yapma fırsatı bulacak. İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST 2025 kapsamında teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat’ta sona eriyor. Geleceğin mimarları arasında yer almak ve teknolojinin öncülerinden biri olmak için siz de başvurunuzu hemen yapabilirsiniz!

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin katkılarıyla düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 2025 yılında İstanbul’da teknoloji severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival coşkusunu ülkemizin her köşesine ulaştıran ve "ilklerin tek festivali" TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için www.teknofest.org adresinden başvurular yapılabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?