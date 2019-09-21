İkinci elde en çok onlar satıyor!

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul),beşinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, beşinci günde de birçok etkinliğe sahne olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün sosyal medya hesabında TEKNOFEST'e katılacağını duyurması ve vatandaşları da davet etmesi üzerine festivale katılmak isteyen 7'den 70'e çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren festival alanını doldurmaya başladı. Katılımcılar da stantlarında yerini alarak yarışmalar için hazırlıklarını tamamladı.

Festival alanına kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar devam ederken, şarkıcı Murat Dalkılıç konser verecek.

Festival kapsamında, Dış Hatlar Terminali'nde Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı bugün de devam ederken, Uçan Araba Tasarım Yarışması Çadırı'nda "10 Yıl Sonra Uçan Araba", 226 numaralı körükte ise "Gıda-Çevre-Enerji Bağlantısında Yosunlar ve Biyoyakıt Uygulamaları" konulu seminerler düzenlenecek.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak. Ayrıca misafirler kendileri için inşa edilen çok sayıda sosyal donatı alanından faydalanabilecek.

UÇUŞ GÖSTERİLERİ BÜYÜLEYECEK

Solo Türk, Türk Yıldızları, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Atak helikopteri ve Red Bull'un yanı sıra Rus Hava Kuvvetleri'nin Su-30M uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES gösteri uçuşlarıyla TEKNOFEST'e renk katacak.

TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da katılımcılar tarafından ziyaret edilebiliyor.

Ziyaretçiler ayrıca, alanda Türk Hava Kuvvetleri'nin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetleri'nin CH-47 ve Sikorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı buluyor.

Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, su altı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer alıyor.

Festivalde, çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buluyor.

T3 Vakfı stant alanında "Uzay Taşları Atölyesi", "Robotumu Kodluyorum Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Eğlenceli Robotik Atölyesi", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi", "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" etkinlikleri gerçekleştirilecek. Roket Yarışması Etkinlik Çadırı'nda ise "TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi" düzenleniyor.

Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gökbilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryum da katılımcılara eğlenceli anlar yaşatacak.

GENÇ TASARIMCILAR YARIŞIYOR

Festivalde aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarımı, Robotik Fetih 1453, Sürü İHA Simülasyonu'nun bulunduğu birçok yarışma devam ediyor.

Yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise mücadeleye hak kazanan yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist ter döküyor.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Drone Yarışçıları Spor Kulübü tarafından düzenlenen, 37 ülkeden 64 drone pilotunun birincilik için mücadele ettiği World Drone Cup'ın finali yapılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu festivalle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.

Festival, yarın sona erecek.