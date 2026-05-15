TEKNOFEST Mavi Vatan Gölcük'te düzenlenecek

        TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda teknoloji ve savunma sanayii odaklı yarışmalar, sergiler ve özel gösterilerle denizcilik teknolojilerini bir araya getiriyor

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 14:29 Güncelleme:
        TEKNOFEST 2026 kapsamında 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleşecek.

        TEKNOFEST, bu yıl “Mavi Vatan” temasıyla teknoloji ve savunma sanayii odaklı bir etkinlik düzenliyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan; yerli deniz araçları, su altı teknolojileri, yarışmalar ve katılım oranıyla öne çıkmıştı.

        Bu yıl ise 20-23 Ağustos tarihleri arasında; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan; Türkiye’nin denizcilik ve teknoloji alanındaki çalışmalarını genç nesillerle buluşturarak, yerli teknolojiler etrafında bir gelecek vizyonu oluşturmayı amaçlıyor.

        YARIŞMALAR VE DENEYİM ALANLARI

        Bu etkinlikte; İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışmasıyla genç zihinler hayallerini teknolojiye dönüştürecek. Genç mühendis adayları ve girişimciler, geliştirdikleri projelerle aynı zamanda Türkiye’nin denizlerdeki yarınlarına yön verecek.

        TEKNOFEST Mavi Vatan’a özel olarak düzenlenecek etkinlikler arasında; donanmanın önemli gemilerinin gezilebileceği sergiler, sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebilecek sanal gerçeklik oyun alanları, denizcilik kültürünü yaşatmayı amaçlayan yarışmalar, ziyaretçiler için hatıra fotoğrafı çektirebileceği özel alanlar, SAT ve SAS Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilecek gösteriler, denizcilik tarihini yansıtan deneyim alanları, çeşitli konferans ve sergilerin olacağı birçok etkinlik yer alacak.

