Teknoloji hayranları buraya! İşte teknoloji dünyasına dair daha önce duymadığınız 13 bilgi
Günümüzde, teknoloji son derece gelişmiş durumda ancak bu noktaya varabilmek oldukça uzun bir zaman aldı. Bu yolculuk sırasında teknoloji birçok evreden geçti. İşte, teknoloji dünyasında minik bir tur atacağınız ilginç gerçekler...
Kredi kartı çipleri uzun zamandır var
Çipler yeni bir teknoloji gibi gözükse de aslında çip teknolojisi 1986'dan beri var! İlk olarak Fransa'da, ardından kısa bir süre sonra Almanya tarafından kullanıldı.
İlk fotoğraf makinesinin pozlama süresi çok uzundu
İlk fotoğraf makinesinin inanılmaz derecede uzun bir pozlamaya süresi vardı. 1826'da çekilen ilk fotoğrafın ortaya çıkması 8 saat sürdü!
Kameranın yaratıcısı Louis Daguerre, 1839'da bu süreyi büyük ölçüde azaltarak 15 dakikaya indirmeyi başardı.
İlk çalar saat yalnızca bir seferde çalabiliyordu
Kelimenin tam anlamıyla, bir kez! İlk mekanik çalar saat, 1787'de Levi Hutchins tarafından bulundu ve saat sadece sabah 04.00'te çalabiliyordu. 1876 yılına kadar herhangi bir zamana ayarlanabilen kurmalı bir çalar saat yapılmamıştı.
Samsung, Apple'dan 38 yıl 1 ay daha büyük
Samsung, 1 Mart 1938'de Lee Byung-Chull tarafından bir market olarak kuruldu. Apple ise Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 1 Nisan 1976'da Apple Computer olarak kuruldu.
İlk bilgisayar faresi plastikten yapılmadı
1964 yılında, Doug Engelbart ilk bilgisayar faresini icat etti! Ancak o zamanlar bilgisayar faresi ahşaptan yapılmıştı.
Steve Jobs, ilk iPhone sunumunda çok hızlı olmak zorundaydı
İlk iPhone sunumu, iPhone piyasaya sürülmeden altı ay önce gerçekleşti. O zamanlar telefon kullanılamayacak kadar bozuktu, bu yüzden Steve Jobs sık sık masasının arkasından telefon değiştirmek zorunda kalıyordu.
Amish'lere özgü tasarlanan bilgisayarlar var
Teknolojiyi reddeden bir topluluk olan Amishler için tasarlanan bilgisayarlarda internet, video veya müzik özellikleri yok. Bilgisayar; kelime işleme, çizim, muhasebe, elektronik tablolar gibi özelliklerle sınırlı.
Google keçi kiralıyor
Doğru okudunuz; Google, Mountain View genel merkezindeki çimleri biçmek yerine, çimleri yemeleri için keçi kiralıyor.
"Robot" adının karanlık kökenleri vardır
"Robot" kelimesinin etimolojisi; zorunlu çalıştırma veya çalışma anlamına gelen Çekçe "robota" kelimesinden gelir.
İlk cep telefonu görüşmesi New York'ta yapıldı
1973 yılında Motorola'nın bir çalışanı olan Martin Cooper, ilk cep telefonu görüşmesini New York'ta yaptı.
Android, cinsiyete özgü bir terimdir
Android kelimesi, kelimenin tam anlamıyla 'erkek robot görünümündeki bir insan' anlamına gelir. Bu kelimenin kadın karşılığı “Gynoid”dir.
Hayalet titreşim sendorumu diye bir şey vardır
"Hayalet Titreşim Sendromu", birinin telefonunun titrediğini düşündüğü halde titremediği duruma verilen addır. Araştırmalar bunun nedeninin; kişinin telefonuyla çok fazla ilgilenmesi olduğunu ortaya koyuyor.