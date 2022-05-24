Teksas'ta ilkokula silahlı saldırı: 15 kişi öldü 0:00 / 0:00

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Yerel medyadan edinilen ilk bilgilere göre, saldırı San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.

Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda CNN International'ın aktardığına göre 14 çocuğun ve bir öğretmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Teksas Valisi de CNN'in haberini doğruladı. Vali, "İlköğretim okuluna ateş açan saldırgan öldürüldü. Polislere verdiği yanıtta öldürüldüğü sanılıyor" dedi.

Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verilirken San Antonio polisinin olay yerine gönderdiği SWAT timlerinin, helikopter ve suç müfettişleri ile saldırıyı aktif olarak soruşturduğu bildirildi.