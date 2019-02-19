1995 yılında İstanbul Merter’de açtığı ilk mağazasıyla Türkiye'deki “yapı market” sektörünün ilki ve öncüsü olan Tekzen, kuruluşundan beri doğru hedef ve stratejilerle, hem ülke ekonomisine katkıda bulunarak hem de binlerce kişiye istihdam sağlayarak sektörde hızla büyümüştür.

Türk-Alman iş ortaklığında Götzen adıyla 1995 yılında kurulan şirket, 1999 yılından itibaren Tekzen olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'de 53 ilde, 114 şubesiyle hizmet veren yapımarket zincirinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Romanya'da da şubeleri bulunmaktadır.

TEKZEN MAĞAZALARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Tekzen Mağazaları hafta içi hergün mesaiye sabah 10:00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00’a kadar aralıksız olarak devam eder. Tekzen Mağazları sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır. Tekzen Mağazaları haftasonu Cumartesi ve Pazar günleri de açıktır.

TEKZEN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tekzen Merkez Binası, BAB Plaza, Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No: 30 Kağıthane / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Tekzen merkez şubesine 0 212 444 85 96 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

TEKZEN Müşteri Hizmetleri telefon numarası: 444 8 596