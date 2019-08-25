Tekzen çalışma saatleri 2019

Yapımarket alanında Dünyanın en büyük perakende şirketlerinden biri olan Tekzen, 1995 yılında Türk-Alman iş ortaklığında Götzen adıyla kuruldu. 1999 yılından itibaren Tekzen adını alan şirket faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'de 53 ilde, 114 şubesiyle hizmet veren yapımarket zinciri olan Tekzen'in yurt dışında KKTC ve Romanya'da da şubeleri bulunmaktadır.

TEKZEN MESAİ SAATLERİ 2019

Tekzen hafta içi her gün sabah 10.00’da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 22.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Tekzen şubeleri öğle arası molası vermemektedir. Tekzen, hafta sonları, resmi tatillerde ve bayramlarda hizmet vermektedir.

TEKZEN ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tekzen Türkiye Genel Müdürlüğü; BAB Plaza, Merkez Mah. Cendere Caddesi No 30 Kağıthane / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Tekzen Çağrı Merkezine, haftanın her günü 08.00-22.00 saatleri arasında 444 85 96 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.