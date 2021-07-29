Telafi eğitiminde öğrencilerin fiziksel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlanması amaçlarınıyor. Bakanlık ve belediyelerin iş birliği çerçevesinde düzenlenen teleafi eğitimi iki ay boyunca sürecek. Peki telafi eğitimi ne zaman bitecek? İşte detaylar...

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

5 Temmuz – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TELAFİ EĞİTİMİNDE NELER VAR?

Yapılacak olan eğitimde bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere yer verilecek.

Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Karnelerinizi 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan, 2 Temmuz’dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.

* Bu yıl “telafi” kapsamında 31 Ağustos’a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz…

* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

* Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.