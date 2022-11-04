5 adımda telefonunuzu hızlandırın

Cep telefonları yaşamımızın bir parçası olarak neredeyse cüzdanlarımız kadar önemli hale geldi. Çipleri ne kadar güçlü ya da ne kadar çok RAM’e sahip olsalar da ne yazık ki tüm telefonlar, yoğun kullanımdan dolayı zorluk yaşayabiliyor.

1- UYGULAMA KULLANIMINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Telefonunuzu tekrar başlatmadan veya sıfırlamadan önce yüklediğiniz uygulamalara göz atın. Gerçekten bu uygulamaların hepsine ihtiyacınız var mı? Telefonunuzda ne kadar çok uygulama ve veri varsa telefonunuz o kadar yavaşlar. Bir uygulamayı kaldırmak için uygulama simgesine basılı tutup “Uygulamayı Kaldır”a tıklayın.

Aynı zamanda “Ayarlar”a gidip RAM’inizi de temizleyebilirsiniz: “Batarya ve Cihaz Bakımı”nı seçip “Hafıza”ya ve ardından “Şimdi Temizle”ye tıklayarak telefonunuzun daha iyi çalışması için alan temizliği yapabilirsiniz.

Batarya ve Cihaz Bakımı seçeneği altında “derin uyku uygulamaları” ayarlayabilirsiniz. Bunu ayarlamak için “Batarya”ya ve ardından “Arka Plan Kullanım Sınırları”na tıklayın. Derin uyku uygulamaları arka planda çalışmaya devam etmez. Çok sık kullanmadığınız ama yine de silmek istemediğiniz bir uygulama varsa bu uygulamayı bu şekilde pasif hale getirebilirsiniz. Böylece söz konusu uygulama arka planda çalışmaz veya güncelleştirme almaz.