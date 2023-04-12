Fiziksel aktivite, zihni keskinleştirmek için oturmaktan çok daha fazlasını yapar. İlk olarak, ne kadar çok oturup televizyon izlerseniz, fiziksel aktivite için o kadar az zamanınız kalır. Yeterli fiziksel aktivite almak, bilişsel bozukluk ve bunama riskinizi azaltır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, oturarak ve diğer hareketsiz davranışlarla çok fazla zaman harcarsanız, bilişsel bozukluk ve bunama riskiniz, oturarak daha az zaman harcayan birine göre daha yüksek olacaktır.