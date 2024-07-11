Geceleri televizyon izleyerek mi uyuyorsunuz: İşte TV açıkken uyumanın sağlığa zararları!
Birçoğumuz, uzun bir günün ardından televizyon karşısında uyuyakalmanın rahatlatıcı olduğunu düşünebiliriz. Ancak, TV açıkken uyumanın sağlığımız üzerinde ne gibi etkileri olabilir? Televizyonun ışıkları ve sesleri, uyku kalitemizi nasıl etkiliyor? Bilim insanları bu konuda çeşitli araştırmalar yaparak önemli sonuçlara ulaştı. İşte, TV açıkken uyumanın zararları ve olası faydaları!
Kaygı, stres, mental sağlık sorunları gibi durumlar insanların uyumakta zorluk çekmesinin en yaygın nedenlerindendir. Bu yüzden bazı insanlar uykuya dalmak için çeşitli aktivitelerde bulunabilir, bunlardan biri de televizyonu arkada açık bırakarak uyumaya çalışmaktır. Ancak bunun sağlığa zararları olabilir bu sebeple haberimizde TV karşısında uyumanın zararlarını ve olası faydalarını derledik. İşte, detaylar...
1. TELEVİZYON UYKUYA DALMAYI DAHA DA ZORLAŞTIRABİLİR
Yetişkinlerin günde 7 ila 9 saat arası uyuması tavsiye ediliyor. Ancak bu eylem sırasında televizyonun açık olması, zihni canlı tutarak bu hedefe ulaşmayı zorlaştırabilir. Diyabetik İlaçlar dergisinde 2015’te yayınlanan ve yaklaşık 800 kişinin katıldığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 15’inin televizyon açıkken uykuya dalmakta zorlandığı görüldü.
Ayrıca, yaklaşık yüzde 20’si ise tv açık uyuduğu için sabah uyanırken kendilerini yorgun hissettiklerini aktardı. Yani, televizyon açık uyumak uykuyu rahatsız ederek iyi bir uyku çekilmesine engel olabilir. Bu da verimli uyku çekmeye engel olduğu için uzun vadede sağlık için zararlı olabilir.
2. SAĞLIK SORUNLARI OLUŞTURABİLİR!
TV'den gelen uyarıcı ses ve ışık yalnızca ruh halinizi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda kalp hastalığı, yüksek tansiyon, böbrek hastalığı, obezite, felç, tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları riskinizi de artırabilir. Bununla birlikte News in Health’te yayınlanan araştırmalar, uyku yoksunluğunun kilo alımıyla bağlantılı olduğunu buldu.
2019'da yayınlanan araştırmada, 35-74 yaşlarındaki 43 bin kadın arasında ışığın uyku ve kilo üzerindeki etkileri incelendi ve televizyon karşısında uyuyan kadınların kilo alma ihtimalinin diğerlerine göre yüzde 17 daha yüksek olduğu bulundu. Bunun aksine, oda ışığıyla uyuyan kadınların önemli bir kilo artışı görülmedi.
3. MELATONİN ÜRETİMİNİ KESER
Işık, uyku-uyanıklık döngünüzü yönetmenize yardımcı olur. Melatonin ise uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormondur. Ancak telefonunuzdan, oda ışığınızdan veya televizyonunuzdan gelen yapay ışık veya mavi ışık ise geceleri uyanık kalmanıza neden olabilir.
Yani televizyonunuz açıkken uykuya dalmak, kendinizi elektronik ortamdan gelen mavi ışığa maruz bırakmak anlamına gelir. Mavi ışığa maruz kalmak melatonin üretimini baskılayarak uyku kalitenizi etkileyebilir.
Psikiyatrik Araştırmalar dergisinde 2018’de yayınlanan araştırmaya göre televizyondaki bu mavi ışık, uykunun başlamasını veya uykuya dalma süresini geciktirebilir. Ayrıca, TV ekranının uyumaya çalışırken arkada titremesi uyku başlangıcını uzatarak kaliteli uyku çekmeyi engelleyebilir.
YARARI VAR MI?
Uyku Araştırmaları dergisinde 2022’de yayınlanan araştırmaya göre, TV açıkken uyumanın riskleri olmasına rağmen uyku kalitesinin çok da etkilenmeyeceği savunuluyor. Bunun ise şu sebeplerden kaynaklandığı düşünülüyor: Birincisi tv’nin ses düzeyi, vücudun uykuya geçmesini engelleyecek kadar yüksek olmaması ve ayrıca bu ortam gürültüsünün uykuya dalma süresini azaltması.
İkincisi ise birden çok izlenilen filmi izlemek, aşinalık sağlar bu da insana rahatlık sağladığından uyumaya engel olan düşüncelerden uzaklaştırarak daha çabuk uykuya dalmayı sağlayabilir. Yani sonuç olarak, birçok zararı olsa da bazı doktorlar uykuya dalmaya yardımcı olduğunu öne sürüyor.
Kaynak: Journal of Psychiatric Research, News in Health, Journal of Sleep Research