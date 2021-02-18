Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemTrafikTEM'de Çevik Kuvvet aracına çarptı!
ABONE OL

Çevik Kuvvet servisine çarptı! TEM'de kaza kuyruğu

İstanbul TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde ticari bir otomobil emniyet şeridinde arıza yaparak duran çevik kuvvet aracına arkadan çarptı. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu

TEM'de Çevik Kuvvet aracına çarptı!
İHA

İstanbul TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde ticari bir otomobil, emniyet şeridinde arıza yaparak duran çevik kuvvet aracına arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu

Kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. 34 DBK 123 plakalı ticari araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran polis çevik kuvvet minibüsüne arkadan çarptı.

Kaza sonrası araç içerisinde şoför ile birlikte bulunan 1 yolcu yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle tek şeride düşürülen yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak kısa süreliğine durdurulan trafik akışı normale döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"EŞİMİ BATAĞA SÜRÜKLEDİLER!" Son dakika... "Kurtarın onu!"
GÜNDEMEşimi bataklığa sürüklediler! "Kurtarın onu!"
Kocaeli'de mobilya mağazası çalışanlarından kardan koltuk
GÜNDEMKardan adam değil, kardan koltuk!
Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
GÜNDEMAdana’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İzmir'de şehit ve gazileri kullanan dolandırıcılık çetesine operasyon: 7 tutuklama
GÜNDEMŞehit ve gazileri kullanan dolandırıcılık çetesine ...
Drift yapan otomobil kovalamacada polis aracına çarptı: 2 gözaltı
GÜNDEMTekirdağ'da drift kovalamacası: 2 gözaltı
Buzlanan yolda tuzlama çalışması yapan işçilere saldırı
GÜNDEMSamsun'da tuzlama çalışması yapan işçilere darp
Elazığ'da araçlar buzlanan yolda çarpıştı: Kaza anı kameraya yansıdı
GÜNDEMBuzlanan yolda kayan araçlar birbirine girdi!
İlk cemre ne zaman düşer 2021? - İlk cemre nereye düşecek? İşte 2021 cemre tarihleri
GÜNDEMİlk cemre ne zaman düşer 2021?
Silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
GÜNDEMMağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti
Kimyasal madde yüklü kamyon alev alev yandı
GÜNDEMKimyasal madde yüklü kamyon alev alev yandı