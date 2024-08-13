TEM'de ilginç anlar: Aracını İBB'nin bozulan sulama sistemi altında yıkadı, trafik kilitlendi
İstanbul Avcılar TEM Otoyolu kenarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeşil alanda kullanılan sulama sistemi patladı. Patlayan hattaki tazyikli su şelale gibi E-6 otoyoluna aktı. Durumu fırsat bilen bazı sürücüler, patlayan hattan akan su ile araçlarını yıkarken trafikte yoğunluk oluştu.
Giriş: 13.08.2024 - 14:28 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:33
İstanbul Avcılar TEM Otoyolu'nda, İBB'nin yeşil alanların sulanması için yol kenarına yerleştirdiği sistem arızalandı.
Su, yeşillik alan yerine yola doğru akınca, durumu fırsat bilen bazı sürücüler araçlarını fışkıran suda yıkamaya başladı. Emniyet şeridine yanaşıp suyun altına girerek aracını yıkayan sürücüler, Basın Ekspres - İkitelli istikametine gidecek araçların da yolunu tıkadı.
İlginç anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Araç yıkayanları seyredenler nedeniyle de Ispartakule istikametinde trafik kilitlendi.
Yoğunluk Ambarlı Liman yolu E-6 bağlantısına kadar sürdü.
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