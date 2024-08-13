TEM'de ilginç anlar: Aracını İBB'nin bozulan sulama sistemi altında yıkadı, trafik kilitlendi İstanbul Avcılar TEM Otoyolu kenarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeşil alanda kullanılan sulama sistemi patladı. Patlayan hattaki tazyikli su şelale gibi E-6 otoyoluna aktı. Durumu fırsat bilen bazı sürücüler, patlayan hattan akan su ile araçlarını yıkarken trafikte yoğunluk oluştu.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 13.08.2024 - 14:28 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:33 facebook

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