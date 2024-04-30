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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Temassız kartlarda ödeme limiti yükseltiliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Temassız kartlarda ödeme limiti yükseltiliyor

        Temassız kartlarla ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:40 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:40
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        Temassız kartlarda ödeme limiti yükseltiliyor
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        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

        Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

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