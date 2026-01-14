TEMASSIZ KARTLARDA ŞİFRESİZ İŞLEM LİMİTİ DEĞİŞİYOR

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 15 Ocak'tan itibaren 1.500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bu doğrultuda yarından itibaren temassız kartlarda 2.500 TL ve altı işlemlerde şifre girilmesi gerekmeyecek.