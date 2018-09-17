Temassız ödemeler
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Temassız ödemeler ağustosta yaklaşık 2 katına çıktı

Temassız ödeme adedi ağustosta 2017'nin aynı ayına göre yaklaşık 2 katına çıkarak 161 milyona ulaşırken, kullanıcılar temassız ödemeyi en fazla yemek ve market sektörlerinde tercih etti

17.09.2018 - 15:17 | Güncelleme: AA

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos itibarıyla Türkiye'de 65,2 milyon kredi kartı ve 139,2 milyon banka kartı bulunuyor. Ağustosta 2017'nin aynı ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 7, banka kartı sayısı ise yüzde 10 arttı.

Banka ve kredi kartlarıyla ağustosta toplam 71 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu ödemenin 61,7 milyar lirası kredi kartı, 9,3 milyar lirası banka kartıyla gerçekleştirildi.

Banka kartıyla ödemelerde ağustosta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 38 artış yaşanırken, bu oran kredi kartında yüzde 13 oldu.

Banka kartlarının ödemelerde kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken, ağustosta 9,3 milyar lira ile bugüne kadar gerçekleşen en fazla banka kartı ödeme tutarına ulaşıldı. Toplam kartlı ödemeler içindeki banka kartı payı ise yüzde 13,1'le rekor düzeye çıktı.

EN ÇOK TEMSSIZ ÖDEME YEMEK VE MARKET SEKTÖRÜNDE

Kolay, hızlı ve güvenli ödeme imkanı sağlayan temassız teknolojisi sayesinde bugün 90 lira altındaki işlemlerde şifre girmeden ve vakit kaybetmeden ödeme yapılabiliyor. Temassız dönüşümle beraber bugün kredi kartlarının yüzde 45'i, banka kartlarının yüzde 18'i, ödeme noktalarında ise terminallerin yüzde 47'si temassız teknolojisiyle uyumlu hale geldi.

Bu da Türkiye'de yaklaşık her 2 ödeme noktasından 1'inde temassız ödemenin mümkün olduğunu ortaya koydu. Bu oranlar 2010'da kredi kartları için yüzde 7, banka kartları için yüzde 0,3 ve terminaller için yüzde 2,3 seviyesinde bulunuyordu. Öte yandan 2017'de 88 milyon olan temassız işlem adedi, son 12 ayda yaklaşık 2 katına çıkarak 161 milyona ulaştı.

Temassız ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki pay ise 2017'de bulunduğu yüzde 1,8 seviyesinden yükselişe geçerek ağustos itibarıyla yüzde 3'e çıktı. Temassız işlemlerde ödeme miktarı ise ortalama 30 lira oldu.

Temassız işlemlerde şifresiz işlem limitinin mart ayında 50 liradan 90 liraya çıkarılmasıyla bu özelliğinin perakende, akaryakıt ve ulaşım gibi sektörlerde de yaygınlaştığı görüldü. Kullanıcılar temassız ödemeyi en fazla yemek ve market sektörlerinde tercih etti. Gıda, taşımacılık-ulaşım ve akaryakıt sektörleri de temassız ödemenin tercih edildiği diğer sektörler olarak ön plana çıktı.

BKM KARTLI ÖDEME ENDEKSİ

Genel Kartlı Ödeme Endeksi'nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde ağustosta, 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 19,0, reel olarak yüzde 5,7 büyüme gözlemlendi.

Aynı dönemde, Hane Halkı Kartlı Ödeme Endeksi'nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde ise büyüme oranı nominalde yüzde 16,1 ve reelde yüzde 3 oldu.

 

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