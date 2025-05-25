Mayıs ayı, temettü takvimi işliyor. Borsa İstanbul’daki birçok şirket, bu ay içerisinde yatırımcılarına kâr payı dağıtma hazırlığında. Uzun vadeli yatırım yapan ve pasif gelir elde etmeyi amaçlayan yatırımcılar için temettü takvimi yakından takip ediliyor. Hangi şirketin ne zaman ödeme yapacağı, portföy planlaması açısından kritik rol oynuyor. İşte, Mayıs ayında temettü dağıtacak firmaların listesi ve güncel ödeme tarihleri...