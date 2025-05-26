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        Haberler Gündem Çevre "Temiz gelecek" için pedal çevirdiler | Son dakika haberleri

        İnegöllüler "temiz gelecek" için pedal çevirdi

        Bursa'nın İnegöl Belediyesi, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında "Ne kadar az karbon, o kadar temiz hava" sloganıyla bisiklet turu düzenledi. Katılımcıların temiz çevre için pedal çevirdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:49
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        "Temiz gelecek" için pedal çevirdiler
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        Bursa'nın İnegöl Belediyesi, "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri çerçevesinde "Ne kadar az karbon, o kadar temiz hava" sloganıyla bisiklet turu etkinliği düzenledi. Çevre bilincini artırmak ve temiz hava konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde yüzlerce bisikletli pedal çevirdi.

        İnegöl Belediyesi eski hizmet binası önünden başlayan bisiklet turu, Cerrah Mahallesi'nde bulunan Cerrah Parkı'nda sona erdi. Temiz çevre için pedal çeviren vatandaşlar, doğa dostu ulaşımın önemine dikkat çekerken etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

        İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile DOSTUM Bisiklet Takımı da etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.

        Programın sonunda Cerrah Parkı'nda konuşma yapan Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Belediye Başkanı Alper Taban’ın selamlarını ileterek karbon salımının azaltılması ve çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

        İnegöl Belediyesi, Eti ve Sultan İçecek desteğiyle katılımcılara ikramlarda bulunulurken, program kapsamında yapılan çekilişle Canello Bisiklet firması aracılığıyla 3 kişiye bisiklet, 5 kişiye bisiklet aksesuarı ve 5 kişiye de bisiklet tamir kiti hediye edildi.

        Katılımcılar ise hediyelerden ve bisiklet turu etkinliği düzenlenmesinden dolayı mutluluklarını ifade ederken İnegöl Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

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