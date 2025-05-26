"Temiz gelecek" için pedal çevirdiler

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri çerçevesinde "Ne kadar az karbon, o kadar temiz hava" sloganıyla bisiklet turu etkinliği düzenledi. Çevre bilincini artırmak ve temiz hava konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde yüzlerce bisikletli pedal çevirdi.

İnegöl Belediyesi eski hizmet binası önünden başlayan bisiklet turu, Cerrah Mahallesi'nde bulunan Cerrah Parkı'nda sona erdi. Temiz çevre için pedal çeviren vatandaşlar, doğa dostu ulaşımın önemine dikkat çekerken etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile DOSTUM Bisiklet Takımı da etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.

Programın sonunda Cerrah Parkı'nda konuşma yapan Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Belediye Başkanı Alper Taban’ın selamlarını ileterek karbon salımının azaltılması ve çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.