Temizliğe gelen kadına cinsel istismar
Samsun'un Atakum ilçesinde evini temizlemesi için çağırdığı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 44 yaşındaki İlhan Karaca tutuklandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan İlhan Karaca, Mevlana Mahallesi'ndeki evini temizlemesi için F.G. adlı kadınla anlaştı.
Karaca, eve gelen F.G.'ye iddiaya göre cinsel tacizde bulundu.
TUTUKLANDI
Evden kaçan F.G., 2 gün sonra emniyete gidip şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ifadesinde suçlamaları reddeden İlhan Karaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.