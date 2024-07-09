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        Temizliğe gelen kadına cinsel istismar

        Samsun'un Atakum ilçesinde evini temizlemesi için çağırdığı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 44 yaşındaki İlhan Karaca tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:22 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:22
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        Temizliğe gelen kadına cinsel istismar
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        Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan İlhan Karaca, Mevlana Mahallesi'ndeki evini temizlemesi için F.G. adlı kadınla anlaştı.

        Karaca, eve gelen F.G.'ye iddiaya göre cinsel tacizde bulundu.

        TUTUKLANDI

        Evden kaçan F.G., 2 gün sonra emniyete gidip şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ifadesinde suçlamaları reddeden İlhan Karaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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