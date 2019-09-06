Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? Sorusu merak ediliyordu. Haftanın kazanan ismi ise herkesi şaşırttı. Birinci olan isim 10 bin TL ödül aldı. İşte, Temizlik Benim İşim'de yaşanan son gelişmeler...

TEMİZLİK BENİM İŞİM'DE NELER OLDU?

Temizlik Benim İşim'de haftanın finalinde büyük bir tartışma çıktı. Yarışmacılar final sonucunu alır almaz evi terk etti.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Heyecanın eksilmediği Temizlik Benim İşim'de Halise 10 Bin TL'değerindeki para ödülünü kazandı.