Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TEMMUZ 2026 EMEKLİ MAAŞLARI: Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? Mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak? Emekli zammı hesaplama

        Temmuz 2026 Emekli Maaşları: Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? Mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak?

        Temmuz 2026 emekli zammı için geri sayım başladı! Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanacağı tarih kritik önem taşırken, yeni maaşların ne kadar artacağı şimdiden milyonlarca emeklinin gündeminde. Peki zam oranı ne olacak, hesaplamalar nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 11:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Temmuz 2026 emekli maaşı artışı için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Mayıs enflasyon verisinin açıklanacağı tarih yaklaşırken, yapılacak zam oranı milyonlarca emekli tarafından merakla takip ediliyor. Peki maaşlara ne kadar artış yansıyacak, zam hesaplaması nasıl yapılacak?

        2

        TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA

        Emekli maaşlarına yansıyacak 5 aylık enflasyon farkı henüz netleşmedi. Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, birikimli oranla birlikte emekli zammı daha belirgin hale gelecek.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın anket verilerine göre Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,89, Haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

        Bu tahminler doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyonun yaklaşık yüzde 18,58 olması bekleniyor.

        Kesin zam oranı ise Mayıs ve Haziran aylarına ait resmi enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

        3

        2026 MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Mayıs ayı enflasyon verisi henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan veri, 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu rakam, emekli ve memur zamlarının netleşmesi açısından kritik bir belirleyici olacak.

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel başkanlığında CAO Toplantısı TBMM'de başladı

        Özgür Özel başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi(CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı TBMM'de başladı. Özel toplantının ardından partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek. (IHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Zenginler daha fazla fiyat takibi yapıyor
        Zenginler daha fazla fiyat takibi yapıyor
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Travis Scott'tan açıklama
        Travis Scott'tan açıklama
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"