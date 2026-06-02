Temmuz 2026 Emekli Maaşları: Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? Mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Temmuz 2026 emekli zammı için geri sayım başladı! Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanacağı tarih kritik önem taşırken, yeni maaşların ne kadar artacağı şimdiden milyonlarca emeklinin gündeminde. Peki zam oranı ne olacak, hesaplamalar nasıl yapılacak?
TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA
Emekli maaşlarına yansıyacak 5 aylık enflasyon farkı henüz netleşmedi. Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, birikimli oranla birlikte emekli zammı daha belirgin hale gelecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın anket verilerine göre Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,89, Haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Bu tahminler doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyonun yaklaşık yüzde 18,58 olması bekleniyor.
Kesin zam oranı ise Mayıs ve Haziran aylarına ait resmi enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.
2026 MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı enflasyon verisi henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan veri, 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu rakam, emekli ve memur zamlarının netleşmesi açısından kritik bir belirleyici olacak.