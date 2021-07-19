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Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.7 oranında azaldı; Haziran ayında 81.7 olan endeks, Temmuz ayında 79.5 oldu.

Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında azaldı; Haziran ayında 81,7 olan endeks, Temmuz ayında 79,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz 2021

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 57.9 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Haziran ayında 61,0 iken, Temmuz ayında %5,1 oranında azalarak 57,9 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79.8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 82,9 iken, Temmuz ayında %3,8 oranında azalarak 79,8 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 83.2 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 86,0 iken, Temmuz ayında %3,3 oranında azalarak 83,2 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 97.0 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Haziran ayında 96,9 iken, Temmuz ayında %0,1 oranında artarak 97,0 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2021

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Temmuz 2021

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