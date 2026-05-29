TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI: SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar olacak? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranları
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gözünü açıklanacak Mayıs enflasyon verisine çevirdi. Peki, yeni maaşlar ne kadar olacak? Zam oranını belirleyecek kritik tarih ve ilk ipuçları haberimizde...
2026 MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) duyuracağı bu kritik verilerin ardından, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da büyük ölçüde netleşmiş olacak.
2026 TEMMUZ EMEKLİ ZAM ORANLARI
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan tahminlere göre, Mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,89, Haziran ayında ise yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu öngörülerin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yaklaşık yüzde 18,58 olarak netleşecek.